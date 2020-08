Casal Bruciato: nuovo look per la palestra della scuola “Celli”

Dai locali del magazzino sono stati ricavati nuovi servizi igienici, l’impianto elettrico è stato messo a norma e, all’interno dell’intera area è stata installata una nuova illuminazione. Della Casa: “Importanti interventi funzionali, andiamo avanti con il lavoro sul patrimonio sportivo e scolastico, dove nessuno aveva mai investito prima”.

Siamo nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Anna Fraentzel Celli” di via F. Fiorentini, a Casal Bruciato. Da mesi interventi di riqualificazione sono stati effettuati presso i locali dedicati agli studenti: la nuova palestra potrà essere utilizzata a partire dal prossimo anno scolastico e senza barriere architettoniche. “Abbiamo installato appositi scivoli su entrambi gli accessi” ha spiegato l’ex presidente del Municipio dalle sue pagine FB.

Gli interventi presso la palestra della scuola “A.F. Celli” non sono gli unici che riguardano gli istituti del quarto municipio. Ultimati anche lavori anche presso la palestra della scuola Gandhi di San Basilio e presso alcune aule. Una nuova palestra, inoltre, alla scuola di via Ramiro Fabiani a Pietralata, e nello stesso quartiere, a partire da settembre entrerà in funzione anche la scuola di via Pomona, chiusa da circa dieci anni.