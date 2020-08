Pietralata: a settembre riapre la scuola di via Pomona chiusa da dieci anni

A partire dal prossimo mese di settembre, i locali della scuola comunale di via Pomona tornano disponibili. La struttura, chiusa da quasi dieci anni, era stata progressivamente abbandonata all’incuria e al degrado: “Una scuola sicura, adeguata alle norme antincendio” ha detto Roberta Della Casa, ex presidente del IV municipio oggi delegata di Raggi al Tiburtino.

Le classi, che avevano nei locali di via Pomona la loro sede, erano state ridistribuite nelle strutture adiacenti in attesa di essere messe in sicurezza. A partire dallo scorso anno sono stati avviati i lavori di manutenzione e ripristino della struttura con relativo adeguamento antincendio che dopo uno stop durante i mesi di lockdown sono proseguiti e terminati. Dopo le rifiniture e la pulizia degli ambienti, la scuola tornerà ad essere di nuovo disponibile.

Anche il plesso delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Gandhi di San Basilio in via Fabriano tornerà agli studenti. “Sono iniziati i lavori di manutenzione – ha detto Della Casa – E dopo l’inutilizzo di anni sarà di nuovo disponibile da settembre anche per consentire il distanziamento in base alle norme per contrastare il Covid”.