Tiburtino, al mercato San Romano iniziano i lavori: dalla piazzetta al palco per il teatro

Sono iniziati i lavori di rifacimento al mercato San Romano di Portonaccio. A partire dalla mattina di mercoledì gli operai sono impegnati in interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura. Non solo, anche la creazione di nuovi spazi come la piazzetta finalizzata all’aggregazione e la postazione dedicata ad un palco per il teatro. Durante lo scorso mese di aprile, la sindaca Virginia Raggi ha svolto un sopralluogo al mercato San Romano definendo l’operazione di restyling una vera e propria rigenerazione urbana.

Come sarà il mercato San Romano?

I primi lavori saranno realizzati nella zona interna. Oltre la creazione della piazzetta come polo aggregativo e il palco per gli spettacoli teatrali, sarà ricavata una postazione anche per l’installazione di un videoproiettore così da favorire l’organizzazione di serate cineforum soprattutto nel periodo estivo. I vecchi posteggi dei “vignaroli” saranno smantellati e verranno rifatti gli impianti elettrici per fornire una nuova illuminazione. Non mancherà la tinteggiatura alle pareti e la creazione di magazzini per stoccare il materiale come sedie e tavoli. All’interno della struttura è previsto anche il potenziamento dello sportello anagrafico con l’aggiunta di nuovi servizi.

Al via anche i lavori al mercato di San Basilio

Nei prossimi giorni saranno avviati anche i lavori al mercato di San Basilio e in questo caso l’inizio dell’opera avverrà dalla parte esterna della struttura per poi intervenire all’interno. Gli importi di spesa per questa tranche di lavori si aggirano intorno al milione di euro, un altro importo uguale verrà impiegato per l’ultima fase dei lavori in fase di aggiudicazione. “Siamo molto soddisfatti - ha detto Daniela Giuliani, assessora al commercio del Municipio IV – questo intervento dimostra che la volontà di perseguire un obiettivo ripaga sempre”.