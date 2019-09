Colli Aniene, rimosso il gazebo "La casa del gelato". Il Municipio: “Era abusivo”

È stato rimosso il gazebo in legno costruito da qualche anno in viale Ettore Franceschini, a Colli Aniene. La struttura ha ospitato, fino alla mattina di giovedì, tavoli e sedie della gelateria posta a ridosso della strada “La casa del gelato”. Un provvedimento amministrativo perché la struttura “Non aveva i permessi necessari” ha fatto sapere il municipio.

Continua l’operazione legalità targata cinque stelle

Prima il trasferimento delle “bancarelle” da via Tiburtina al parcheggio del mercato Meda, poi la rimozione dello storico cocomeraro di via Tiburtina “Zeppetto” (a Casal Bruciato) e ultimo, in ordine di tempo, il gazebo de “La casa del gelato”, nota gelateria del quartiere Colli Aniene. “Non aveva permessi e non c’erano soluzioni sanabili” ha detto la presidente del IV Municipio Roberta Della Casa.

L’attività ha presentato ricorso ma è stato rigettato

Alle sue parole hanno fatto eco quelle dell’assessora al commercio della giunta di via Tiburtina, Daniela Giuliani, che ha specificato: “L’attività ha presentato ricorso e il Consiglio di Stato lo ha rigettato anche in appello dando ragione al Comune – ha proseguito per concludere – La lotta all’abusivismo che danneggia i commercianti prosegue”.