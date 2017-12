Al parco Tozzetti lo scheletro di un camper bruciato. I cittadini: “Prospera il degrado”

Nessuna inversione di marcia al parco Tozzetti: il degrado continua a prosperare e ad aggiungere un nuovo tassello al puzzle è arrivato anche lo scheletro di un camper bruciato. Da un mese, almeno, il rottame è stato abbandonato in via Tito Oro Nobili, nel parcheggio dell’area verde. A Colli Aniene i cittadini e le associazioni aspettano ancora, da anni, che le loro richieste vengano esaudite anche se nel quartiere la rassegnazione sta prendendo il posto della rabbia.

Le richieste cadute nel vuoto: dal 2013 ad oggi

Dal 2013 ad oggi sono state tante le richieste e gli sos che i cittadini del quartiere hanno lanciato alle istituzioni, anche attraverso le pagine del nostro giornale. Richieste lecite e legittime come l’installazione dell’illuminazione pubblica, completamente assente, l’ubicazione di panchine e anche di cestini gettacarte. Non hanno ottenuto nulla in questi anni se non un intervento di sfalcio a cui poi hanno fatto seguito iniziative individuali della cittadinanza stessa come quella denominata “Cura la panca che il parco campa”.

"Prima il parco stava in coma, ora è proprio morto"

“Sono ormai diversi anni che denunciamo il forte stato di degrado del parco Tozzetti ma i nostri appelli rimangono puntualmente inascoltati – ha spiegato Stefano Monaco, presidente dell’associazione Roma Civitas Opus - Innumerevoli sono stati i sopralluoghi con i responsabili dell’ufficio giardini, i vari presidenti di commissione e presidenti di Municipio che si sono avvicendati, i referenti di ACEA S.p.A., i vigili urbani e l’ufficio tecnico ma a nulla è servito”. Monaco ha concluso: “Se prima il parco stava in coma ora è proprio morto. Ad arricchire questo orripilante quadretto si è aggiunto lo scheletro carbonizzato di un vecchio camper che sembra voler dire “a Colli Aniene vive e prospera il degrado”