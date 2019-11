Via Bergamini chiude, Casal Bruciato in tilt: piovono alberi sulla strada bombardata

Un pino di grosse di dimensioni si è abbattuto nelle prime ore di giovedì su via Bergamini, la strada "bombardata" di Casal Bruciato. Via Bergamini è attualmente chiusa per favorire la rimozione dell’albero in entrambi i sensi di marcia: in direzione piazza Balsamo Crivelli da Verderocca e nel tratto compreso tra piazza Balsamo Crivelli a piazza Borsa. Sul posto gli uomini della polizia locale e gli operatori del servizio giardini intenti a provvedere al taglio del tronco per poi rimuoverlo dalla carreggiata insieme ai rami crollati sull'asfalto.

Via Bergamini, la strada "bombardata"

Via Bergamini continua a essere il simbolo del degrado e dell'abbandono istituzionale. Nei giorni scorsi, attraverso le pagine del nostro giornale, abbiamo raccontato la condizione in cui versa il manto stradale. La via può definirsi assolutamente "bombardata" tra buche e voragini. E' paradossale come, una delle strade più mal ridotte di Roma si trovi proprio nei pressi della sede di società "Autostrade".

Il crollo dell'albero nella notte

“Per fortuna il crollo si è verificato intorno alle ore 3 di questa notte – ha detto al nostro giornale Massimiliano Umberti, capogruppo del PD al Tiburtino – Se fosse successo all’ora di punta sarebbe stata una strage”. Ha continuato: “Questa è la manutenzione del verde messa in campo dal Movimento Cinque Stelle, ormai la città è completamente allo sbando. Ringrazio gli uomini del servizio giardini che nonostante le poche risorse a disposizione riesce a sopperire alla mancanza di questa amministrazione”.

Gallery