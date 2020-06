Casal Bertone è ancora una giungla e lo sfalcio resta una chimera

“Siamo sconcertati, per il nostro quartiere non c’è rispetto”. Lorenzo Mastrocesare del comitato di quartiere Casal Bertone esordisce così denunciando, attraverso le pagine del nostro giornale, lo stato in cui versano le strade ma più di tutto, la condizione della rotatoria di piazza De Cristoforis per la quale già in passato il comitato aveva chiesto interventi. Era lo scorso mese di aprile quando l’assessorato all’ambiente, dell’ormai ex giunta Della Casa, annunciava lo sfalcio dell’erba in due settimane ma i cittadini ancora aspettano. Così come aspettano interventi di manutenzione del verde in via Pollio, via Ricotti.

“Se prima le scuse dell'ex assessore Grifalchi riguardavano le restrizioni governative dovute alla quarantena, ci chiediamo oggi cosa le istituzioni si inventeranno per giustificare il mancato intervento del servizio giardini nel nostro quartiere – ha aggiunto Mastrocesare - Da 10 anni aspettiamo di vedere finito il mercato coperto, abbiamo aspettato quattro anni perché venisse riasfaltata via di Casal Bertone, dobbiamo arrenderci a questa lentezza istituzionale anche per vedere lo sfalcio dell'erba che dovrebbe essere ordinaria amministrazione?”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abbiamo raggiunto Roberta Della Casa, ex presidente ora delegata di Raggi per gestire l’ordinario dopo la sfiducia unanime in consiglio municipale: “Dalla prossima settimana parte l’appalto municipale per il verde pubblico in supporto al lavoro del servizio giardini e risolveremo i problemi non solo di quella rotatoria ma di tante altre aree”.