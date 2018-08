Casal Bertone chiede le opere pubbliche. L'Osservatorio al lavoro sul mercato di via Pollio

Parchi pubblici, aree abbandonate e degradate, ristrutturazione di immobili comunali come scuole e messa in sicurezza di edifici privati come il cinema Puccini. Il quartiere Casal Bertone chiede fatti, chiede interventi. E dopo l’istituzione dell’Osservatorio per la riqualificazione del quartiere chiede che le opere pubbliche vengano realizzate perché “Sono necessarie” fanno sapere dal comitato.

L’approvazione della delibera e l’istituzione dell’Osservatorio

“La delibera, approvata durante uno dei consigli municipali di febbraio è tornata alla discussione della parte politica dopo cinque mesi – ha spiegato Federico Giacomozzi, presidente della commissione lavori pubblici del Tiburtino – questo ha rallentato l’iter che avrebbe consentito già a settembre un’assemblea pubblica nel quartiere per spiegare gli aggiornamenti”.

Mercato di via Pollio e opere di compensazione Tav di via Fieramosca

Sui punti trattati fino ad ora Giacomozzi ha aggiunge: “Tuttavia, l’osservatorio è stato convocato due volte durante il mese di luglio – ha precisato – in una prima occasione si è discusso del mercato di via Pollio e della musealizzazione della parte sottostante la struttura, durante la seconda convocazione abbiamo discusso delle opere di compensazioni della Tav di via Fieramosca”. Ha concluso: “Siamo in attesa che gli uffici comunali riprendano le attività ordinarie dopo la pausa estiva così da poter portare avanti il lavoro”.

“Auspichiamo il prosieguo dei lavori”

Intanto nel quartiere cresce l’attesa per il completamento dei lavori: “Tanti gli stabili da mettere in sicurezza – hanno spiegato dal comitato – opere pubbliche da portare a compimento, ci auguriamo che questo avvenga in tempi brevi”.