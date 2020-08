Settecamini: realizzata via Amaseno, da strada privata a municipale

Via Amaseno è una strada senza uscita alla quale si accede da via di Salone, a Settecamini: la sua realizzazione è stata ultimata nella mattina di lunedì 17 agosto: “Adesso è davvero una strada” ha commentato l’ex presidente del municipio IV, Roberta Della Casa annunciando l’intervento urbanistico dalle pagine Facebook.

“Fino a qualche anno fa, via Ameseno – ha spiegato l’ex minisindaca Della Casa – Era una strada privata immessa nel patrimonio municipale senza che fosse davvero realizzata”. Nello specifico, la via che ospita molte delle aziende presenti all’interno del tiburtino, era costituita solo da un fondo di cemento e presentava crateri lungo l’intero tratto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la realizzazione completa di via Amaseno, compresa della segnaletica orizzontale, sono stati spesi 250mila euro: “Un intervento importante per agevolare centinaia di lavoratori e la clientela delle attività produttive contribuendo così anche al rilancio delle stesse” ha concluso Della Casa.