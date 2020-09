Tiburtino: tre discariche abusive tra ingombranti e rifiuti speciali, aree sequestrate

Lavatrici ed elettrodomestici di vario genere oltre che rifiuti ingombranti e speciali. È l’amara scoperta fatta dalle guardie rurali e zoofile del gruppo NOGRA che da tempo collaborano con il quarto municipio e che nei giorni scorsi hanno scovato tre discariche abusive. “Due delle tre aree su cui sorgono le discariche sono private, una è addirittura proprietà di un’azienda agricola” ha spiegato Roberta Della Casa, collaboratrice della sindaca Raggi e ex presidente del municipio.

Nei giorni scorsi, sempre in via Collatina Vecchia non lontano dalla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, sempre in quarto municipio, tecnici Arpa sono intervenuti per analizzare i contenuti della discarica abusiva che conteneva anche sacchi di amianto. Numerose le richieste avanzate dai cittadini di bonificare i terreni e di individuare le aree.

Per le nuove tre discariche invece, le proprietà si conoscono già: si tratta di due zone private su tre e di cui una è un’azienda agricola. Prima di intervenire con operazioni di bonifica dovrà essere intimato alla proprietà di ripristinare lo stato delle cose e solo successivamente si potrà agire in danno.

