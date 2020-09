Settecamini: centri sportivi ancora chiusi, ai cittadini restano solo le promesse

La prima volta, a un anno dalla chiusura, il bando fu annunciato in primavera e avrebbe dovuto essere pubblicato a giugno ma non avvenne, la seconda volta in autunno ma la risposta alla gara di dicembre non ci fu: i bandi andarono deserti e sui centri sportivi di Settecamini iniziò a calare il silenzio. Risultato? Le due strutture sono sprofondate nel degrado e per i cittadini la sensazione è solo una: “Siamo stati presi in giro dal Movimento cinque stelle”.

Erba alta e incolta, risultato di due anni di incuria e abbandono ma all’occorrenza i giardini dei centri sportivi diventano anche ricettacolo di rifiuti. È finita così, almeno per ora, la storia delle due strutture di Settecamini (Valentina Caruso e De Gregorio) che insieme al centro culturale (chiuso anch’esso ma dal 2016) rappresentavano l’unica alternativa per i ragazzi del quartiere, ormai orfani di qualunque polo attrattivo. Vani gli incontri che il comitato “Settecamini e dintorni” e i genitori di Valentina Caruso (giovane adolescente scomparsa nel quartiere a causa di una malattia alla quale uno dei due centri è intestato) hanno avuto con le istituzioni municipali e comunali quando gli è stata promessa la riapertura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Niente di niente di niente, tutte le promesse fatte sono rimaste inevase. La conclusione? Abbiamo un quartiere deserto, non ci sono spazi per i nostri figli, non ci sono occasioni di incontro e di aggregazione e tutto questo grazie all’incapacità amministrativa che da sempre contraddistingue chi ci governa” ha tuonato Michela Esposito del comitato “Settecamini e dintorni”.