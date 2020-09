Torraccia: al Miglio d’arte arrivano le sculture su tronchi di legno recuperati in quartiere

Prima i murales, poi la statua di Fabrizio Moro (più volte danneggiata e sempre riparata), le panchine decorate da frasi e ora le sculture in legno. Benvenuti al Miglio d’Arte di Torraccia realizzato sulla barriera antirumore che dopo mesi di lavoro continua ad arricchirsi di particolari sempre più preziosi grazie all’impegno di Giuseppe Corbellini, residente e volontario del quartiere e alla scuderia di Franco Galvano di Arte e città a colori.

Da qualche giorno ha fatto il suo ingresso al Miglio d’Arte uno scoiattolo scolpito su un tronco recuperato in giro per il quartiere. L’opera realizzata gratuitamente dall’artista Salvatore Cupo è solo la prima di una lunga serie di sculture su legno che arrederanno l’area e che richiamano insieme alle frasi disegnate sulle panchine, a riflessioni sull’importanza di preservare la natura.

Ma non basta, in serbo altre sorprese: “D’accordo con il dipartimento Ambiente del Comune di Roma – ha detto ai nostri taccuini Giuseppe Corbellini – Realizzeremo il secondo roseto della città, dopo quello comunale dove chi vorrà potrà donare una rosa in ricordo delle vittime del Covid o di cari scomparsi”. Non solo, sarà allestito un vero e proprio angolo dedicato alla cultura dove chi vorrà potrà esibirsi.