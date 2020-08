Municipio IV: anziani in vacanza a Maccarese per cinque settimane

È tempo di vacanza per gli anziani del IV Municipio. I nonni che vivono nei quartieri del tiburtino e che hanno deciso di rimanere in città per il mese di agosto potranno beneficiare di settimane al mare sul litorale laziale. “Dopo il lockdown una meritata vacanza” ha detto l’ex presidente del IV Municipio annunciando l’iniziativa dalle pagine Facebook.

Sono 120 gli anziani che risiedono sul territorio del IV Municipio che a partire da lunedì 10 agosto hanno iniziato la loro vacanza. Per cinque settimane, infatti, avranno luogo i tradizionali soggiorni che vengono effettuati ogni anno per consentire anche ai meno giovani di vivere qualche ora di relax al mare. Il soggiorno sulle coste di Maccarese è gratuito con trasporto incluso.

“Al fine di mantenere il distanziamento previsto dalle norme anti covid – ha detto ancora Roberta Della Casa, l’ex minisindaca ora delegata di Raggi – I nostri anziani sono stati divisi in gruppi e potranno usufruire dei servizi in spiaggia, il pasto e tante attività di intrattenimento”.