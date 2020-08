San Basilio: lavori di manutenzione alle facciate dei palazzi per oltre 600mila euro

Inizieranno entro l’anno i lavori di manutenzione alle facciate delle palazzine di via Luigi Gigliotti a San Basilio. Nei giorni scorsi è stata avviata la gara per l’affidamento degli interventi di rifacimento: “Un progetto importante” ha detto Roberta Della Casa, delegata di Raggi al Tiburtino.

A giugno dello scorso anno, dal Municipio IV è stata inoltrata in Campidoglio la richiesta di ottenere ulteriori fondi per la manutenzione delle case popolari, come annunciato dal nostro giornale. Un accordo quadro ha consentito di incassare circa 600mila euro al tiburtino da destinare a due palazzine di via Gigliotti. Non solo, interventi anche in zona Albuccione nonostante gli alloggi di edilizia residenziale pubblica si trovino sul Comune di Guidonia sono competenza di Roma Capitale: “La mancanza di manutenzione nei decenni passati ha causato ingenti danni agli impianti di scarico – ha spiegato Della Casa – Interveniamo ogni volta con lo spurgo e speriamo con questo investimento di migliorare significativamente la situazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questi interventi sono importanti perché la periferia è ancora troppo spesso lasciata all'incuria e al degrado – ha commentato Davide Angelilli della Rete Popolare Tiburtina che tra le varie realtà comprende anche il Centro popolare di via Gigliotti - Eppure qui vive la maggior parte dei romani e l'edilizia residenziale pubblica deve tornare a essere una priorità per il rilancio della città. Non ci devono più essere cittadini di seria A e di Serie B. A San Basilio c'è bisogno di un piano strutturale per la riqualificazione delle case popolari”.