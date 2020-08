San Basilio, una palestra "da campioni" nei locali sottratti alla criminalità

I locali del Comune abbandonati e per anni utilizzati da alcuni spacciatori come base per i loro traffici sono stati restituiti al quartiere e presto diventeranno luogo di sport e socialità per i giovani di San Basilio.

San Basilio: una palestra nei locali sottratti agli spacciatori

A prometterlo la sindaca di Roma Virginia Raggi che, accompagnata da don Antonio Coluccia e il campione di pugilato Roberto Cammarelle, si è recata nel quartiere della periferia est della città per riprendere possesso dei locali sottratti al malaffare.

"La criminalità crea sofferenza e ingiustizie. Dobbiamo ribellarci a chi vuole rubare il futuro ai nostri figli. Abbiamo alzato quelle saracinesche e ripreso possesso di quei locali abbandonati da anni. Abbiamo ascoltato le voci degli abitanti di San Basilio che ci chiedono di mandare via questi venditori di morte. E' solo l'inizio” - ha promesso la Sindaca.

Raggi a San Basilio: "Quartiere vuole vivere in pace"

“San Basilio è un quartiere, semplice ma dignitoso: i suoi abitanti hanno il diritto di vivere in pace. I bambini di San Basilio hanno gli stessi diritti di quelli di Prati, di quelli di Cinecittà o di quelli che abitano in qualsiasi altro punto della città. Le istituzioni devono intervenire di più e in sinergia. Lo abbiamo fatto grazie alla Polizia di Stato. Roberto Cammarelle ha vinto tante medaglie olimpiche e mondiali nella boxe ed è un atleta delle Fiamme Oro: si è unito a noi e vuole proporci un progetto per creare in quei locali una palestra per i ragazzi di San Basilio. Don Antonio Coluccia da anni guida la Comunità Opera Don Giustino che recupera le persone in difficoltà e che vivono ai margini della società o sono in sofferenza. Vogliamo unire le nostre forze".

Da questa sinergia e con il coinvolgimento delle famiglie del quartiere nascerà il progetto per San Basilio: “Il nostro obiettivo è riportare la luce dove c'è stato il buio. Ce la faremo”.