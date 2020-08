San Basilio, nuovo look per il mercato del quartiere

Messa in sicurezza degli impianti, nuovi servizi igienici e riqualificazione dei banchi centrali. Non solo, anche la tinteggiatura delle pareti esterne e il rifacimento dei pavimenti e dell’illuminazione. Manca ancora qualche dettaglio ma il restyling del mercato di via Arquata del Tronto a San Basilio è sempre più vicino alla conclusione dei lavori. “Tra qualche settimana restituiremo questa struttura alla comunità” ha detto Roberta Della Casa, delegata di Raggi al Tiburtino.

La riqualificazione del mercato di San Basilio rientra in un progetto più ampio di respiro che ha coinvolto i mercati al tiburtino promosso dall'ex assessora al commercio Daniela Giuliani (prima che venisse votata la sfiducia in municipio IV) e che fino ad ora ha visto interventi anche al mercato San Romano di Portonaccio. Non solo la messa in sicurezza degli spazi tra impianti e servizi igienici ma anche la progettazione di zone comuni a disposizione dei cittadini: nel caso di San Romano un'area dedicata alle proiezioni.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo deciso di investire sul rilancio dei mercati rionali, realtà di quartiere ricche di storia, fatte da piccole imprese o produttori” ha commentato Della Casa anche ricordando il trasferimento del mercato di Pietralata da viale Stefanini (sede storica ma obsoleta e fatiscente) in via Cottanello.

I mercati riqualificati gridavano “vendetta” nei vari quartieri del municipio ma l’attenzione al commercio passa anche dal mercato abbandonato ormai di via Pollio a Casal Bertone la cui struttura parzialmente ultimata da anni sprofonda nel degrado tra la rabbia di comitato e cittadini.