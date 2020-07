A San Basilio la solidarietà non si ferma, Mannarino e Casella consegnano pacchi al centro popolare

Prima la preparazione dei pacchi con prodotti del mercato contadino a chilometro zero del Parco Romano di Ariccia, poi la consegna presso i locali di via Mechelli del centro popolare San Basilio per il sostentamento di famiglie del quartiere che pagano lo scotto della crisi economica post Covid.

Un’iniziativa che ha visto due “operatori d’eccezione” lo scorso mercoledì tra le strade di Sanba, il cantautore Alessandro Mannarino (nato e cresciuto non lontano dalla borgata) e il fighter Gabriele Casella. L’appuntamento si inserisce all’interno di un progetto di solidarietà “dal basso” che il centro popolare San Basilio, insieme alle associazioni e i comitati della Rete Popolare Tiburtina ha messo in campo fin dalle prime settimane di lockdown.

“Vogliamo unire la solidarietà popolare alla sensibilizzazione sull'importanza della campagna romana e delle piccole aziende che si spaccano la schiena per portare avanti economie popolari e che con questa iniziativa hanno voluto dare un messaggio di vicinanza alla periferia di questa città – ha detto Davide Angelilli, tra i responsabili del centro popolare di via Mechelli - Siamo disponibili a lavorare a progetti di agricoltura urbana a San Basilio e in generale nei lotti delle case popolari a Roma”:

L’iniziativa che ha visto la partecipazione di Mannarino vuole rappresentare un volano per un progetto molto più ampio: “Oltre a quello che faremo direttamente con il Centro Popolare di San Basilio, chiediamo al Presidente della Regione Lazio Zingaretti di mettere a disposizione nei condomini Ater degli spazi comuni permanenti attrezzati dove possa essere effettuata la consegna di prodotti locali di qualità a km0 zero delle nostre campagne – hanno detto dal mercato contadino - Non ci fermiamo alle parole, siamo pronti a partire con la campagna “Adotta un mercato contadino per il diritto ad un cibo sano, dona una spesa giusta”.