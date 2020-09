Ecco la linea 424: San Basilio si avvicina alla metro B

A partire da lunedì 14 settembre una nuova linea circolare, la numero 424, collegherà il quartiere San Basilio alla stazione della metro B di Ponte Mammolo. Il percorso di un’altra linea, la 404, sarà invece modificato per consentire una connessione più rapida tra i quartieri San Basilio e Casal Monastero e la fermata metro Rebibbia. Sono questi i nuovi collegamenti annunciati dalla sindaca Raggi che hanno trovato il favore del comitato Casal Monastero: “Finalmente dopo un lungo lavoro le nostre richieste sono state accolte” si legge in una nota diffusa dall’associazione di quartiere.

“Un cambiamento importante che si inserisce in un piano di riorganizzazione della rete bus di Roma” ha commentato la sindaca Virginia Raggi per annunciare le modifiche al trasporto pubblico. Nell’ambito della mobilità, mercoledì Raggi ha presentato nuovi bus che percorreranno le strade del sesto municipio (interessato anch'esso da modifiche al trasporto pubblico a partire dal 28 settembre).

Nello specifico, Pietro Calabrese, assessore alla Città in Movimento ha spiegato: “La nuova linea 424, a esclusivo servizio del quartiere San Basilio, consentirà a cittadini e residenti di raggiungere facilmente e in modo più rapido un importante nodo di interscambio come la stazione della metro B di Ponte Mammolo”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Enrico Stefàno, presidente della commissione mobilità: “Un passo importante per andare incontro alle esigenze di un quartiere di periferia che in questo modo avrà un collegamento più efficace verso la metro B”.

