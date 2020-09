Ponte Mammolo: lavatrice e asciugatrice guaste da marzo al nido 'Aquilone rosso'

Amara sorpresa presso la scuola di via Rivisondoli a Ponte Mammolo nel primo giorno di riapertura: “Una doccia gelata perché asciugatrice e lavatrice rotte dallo scorso mese di marzo scorso versano nelle stesse medesime condizioni – ha denunciato Annarita Leobruni, ex consigliera dem del quarto e membro del tavolo cittadino del Pd sulla scuola - Lenzuola dei bambini ancora da lavare, da sei mesi mai più toccate da nessuno, educatrici senza visiere di protezione per il contenimento del Covid-19”.

“Insomma nulla è cambiato da prima che venisse dichiarato il lockdown e se è avvenuto solo in peggio – ha commentato ancora - Dobbiamo ringraziare la "sempre pronta" ex presidente Della Casa che oltre a fare spot sui nidi dalle sue pagine social, non ha in realtà contezza di quello che succede nelle strutture”.

In attesa che tutti i bambini e i ragazzi tornino negli ambienti scolastici, il Pd teme “un disastro annunciato”. Leobruni ha concluso: “Ci sentiamo vicini a tutti i lavoratori che son tornati con buona volontà ma in una situazione precaria nel loro posto di lavoro e a tutte le famiglie la cui esperienza al nido dovrebbe essere in realtà serena e rassicurante. Nulla è rassicurante se il duo Raggi/Della Casa sono alla gestione dei servizi educativi, nulla è rassicurante e tutto persiste come prima del lockdown”.