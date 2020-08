Ponte Mammolo, nuovo look per l'asilo nido 'Aquilone Rosso': riqualificazione e messa in sicurezza

Lavori di manutenzione ma anche di riqualificazione e messa in sicurezza. L’asilo nido di via Rivisondoli ha subìto in queste settimane un vero e proprio restyling. Della Casa, delegata di Raggi al Tiburtino ha commentato così i lavori eseguiti fino ad ora: “Investire nelle scuole significa investire nel futuro dei nostri bambini”.

Gli interventi sono stati realizzati ad opera del Municipio IV e riguardano l’impianto elettrico, i controsoffitti, la sostituzione delle porte e la registrazione degli infissi. Non solo, le pareti dell’asilo nido ‘Aquilone rosso” sono state ritinteggiate, lucidati anche i parquet. A completare l’opera di riqualificazione l’acquisto di materassini ignifughi e elettrodomestici nuovi.

Altri interventi di riqualificazione sono stati effettuati presso le scuole del IV Municipio, dalla ristrutturazione delle palestre (Casal Bruciato, San Basilio e Pietralata) e alla messa in sicurezza delle aule (San Basilio). Da qualche settimana altri interventi stanno interessando la scuola ‘Tullio De Mauro’ di Colli Aniene: nello specifico il Comune sta eseguendo lavori di ripristino all’impianto termico con nuove tubazioni per raggiungere tutti i locali della scuola.