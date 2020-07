Pietralata: la palestra della scuola di via Fabiani torna agli studenti dopo anni di chiusura

Lavori in corso alla palestra della scuola di via Ramiro Fabiani a Pietralata dopo anni di chiusura dovuta a infiltrazioni che avevano danneggiato la struttura. “A settembre questo spazio sarà di nuovo a disposizione dei nostri ragazzi” ha detto Roberta Della Casa, ex presidente del Municipio IV ora delegata di Raggi sul territorio.

I locali della palestra di una delle scuole del quartiere Pietralata, in via Ramiro Fabiani, fuori uso da anni, erano stati danneggiati a causa di infiltrazioni non manutenute nel tempo che a lungo andare avevano compromesso la stabilità della struttura rendendola inutilizzabile e non sicura per gli studenti. Una condizione che da anni impediva ai ragazzi dell’istituto di usufruire degli spazi.

Tra gli interventi realizzati all’interno dei locali, oltre alla messa in sicurezza, anche un campo da mini basket, nuovi spogliatoi e servizi per disabili. E ancora il rifacimento della copertura dei solai con una nuova tecnica che interviene anche sull'isolamento termico, l’installazione sul tetto di ringhiere di protezione per facilitare la pulizia e la manutenzione ordinaria delle guaine e dei discendenti.