Pietralata: “In esistente”, il docufilm di Gio Montez girato tra le vie del quartiere

Un montaggio alternato con performance vere e proprie e con le riprese degli smartphone registrate dal pubblico intervenuto. È questo il “nuovo realismo cinematografico” contenuto nel docufilm intitolato “In esistente” di Gio Montez con Ludovico Fremont girato tra le vie di Pietralata che sarà proiettato il prossimo sabato 5 settembre a Castiglione in Teverina.

Il regista con la sua camera a mano si aggira irrequieto sulla vie di Pietralata. Nelle calde giornate estive, l’attore Ludovico Fremont, percorre avanti e indietro l'insidioso sub-urbe romano in cerca di una parte. La sua avventura genera un paradossale filo narrativo di finzione che svanisce nel momento in cui anche lui perde il senno. Il cast è costituito da artisti, performers/attori e attori non professionisti. Il lavoro si ispira ai grandi maestri del Realismo Cinematografico, come Fellini, Pasolini e Antonioni.

Realizzato in collaborazione con il Varco Cinema s.r.l., e con il contributo della Regione Lazio e dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, il docufilm dura 36 minuti. Alle ore 19.00 di sabato, sarà proiettato in occasione dell'apertura della rassegna d’arte contemporanea “Insolito Fellini… una Donna Sconosciuta”, presso il MUVIS, Museo del Vino e delle Scienza Agroalimentari di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo.