Colli Aniene: casale abbandonato pieno di rifiuti. I cittadini: “Bomba ecologica pronta a esplodere”

Se dai rifiuti sversati illegalmente all’interno del casale abbandonato (a Tor Cervara) si sprigionasse un incendio, le fiamme potrebbero durare giorni sprigionando diossina nell’aria. Chi vive nei pressi dell’aria che già sta facendo i conti con i focolai che ancora fumano dopo l’incendio dei giorni scorsi nell’area circostante ha commentato: “E’ una bomba a orologeria”. E il comitato “Cittadini di Colli Aniene Bene Comune” è pronto alla denuncia.

Le immagini girate da un residente del quartiere, Alessio Panitteri, pubblicate di seguito, raccontano una storia di degrado, abbandono e illegalità: come quella dello sversamento illecito di rifiuti. Ma raccontano anche la storia di cittadini che negli anni hanno denunciato e hanno chiesto attenzione a chi governa senza però riceverne. “Avevamo effettuato una raccolta firme sottoscritta da moltissimi cittadini di Colli Aniene e delle aree circostanti inviata all’attenzione del Sindaco di Roma Capitale e Roberta Della Casa in merito a questa bomba ecologica pronta ad esplodere ma non abbiamo mai ricevuto nessun riscontro fino ad oggi – ha detto Stefano Monaco, attivista di Fratelli d’Italia - Mi dichiaro disponibile ad ospitarle entrambe a casa mia la prossima volta che dovesse ricapitare e potranno pernottare nella camera dei miei figli per capire cosa vuol dire vivere con la diossina quando questa si sviluppa come accaduto la scorsa settimana”.

A promettere battaglia è Gabriella Masella, presidente del comitato “Cittadini di Colli Aniene Bene Comune”: “Già anni fa abbiamo denunciato il fenomeno dei roghi tossici, dopo giorni dall’incendio ancora respiriamo diossina – ha spiegato – Ogni giorno un rogo, non ne possiamo più. La salute pubblica deve essere una priorità assoluta. Presenteremo una nuova denuncia” ha concluso.

