Casal Bruciato: nuovo look alla palestra scolastica di via Satta

Nuovi impianti elettrici, nuovo pavimento, tinteggiatura delle pareti, nuovi servizi e docce. Non solo, anche copertura intera del solaio con isolamento termico per una maggiore efficienza energetica. Siamo all’interno della palestra dell’istituto scolastico “Piersanti Mattarella” di Casal Bruciato. Della Casa, delegata della sindaca Raggi: “I cantieri non si sono interrotti neanche in agosto per restituire al più presto la palestra alla collettività”.

Da settimane proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture scolastiche, dalle aule alle palestre. Dopo gli interventi alle scuole di Ponte Mammolo, Pietralata, San Basilio anche a Casal Bruciato vengono effettuati lavori di riqualificazione. Nei giorni scorsi è stata la volta della scuola “Celli” e poi della scuola di via Satta.

“Abbiamo investito nelle scuole, e continuiamo a farlo, perché nessuno spazio sia sottratto ai cittadini soprattutto quando parliamo di bambini e ragazzi; ci tengo a ricordare che l’attività motoria e l’educazione fisica sono materie parte della didattica e quindi per gli alunni è un diritto avere la palestra a disposizione” ha concluso Della Casa.