Casal Bruciato: palestra nuova alla scuola “P.Mattarella” senza barriere architettoniche

Interventi di riqualificazione alla palestra della scuola media “P.Mattarella”: dalla pavimentazione all’acquisto di nuovi attrezzi fino a lavori di tinteggiature e impianto elettrico. All’interno della struttura sono stati realizzati nuovi servizi e spogliatoi completi di docce e servizi per disabili attraverso l’installazione di un montascale sulla scalinata di accesso ai locali.

La palestra della scuola “P.Mattarella” è la terza ad essere riqualificata nel quartiere Casal Bruciato del IV Municipio. “Abbiamo dato priorità a palestre inagibili da anni ma abbiamo investito soprattutto in quei quartieri dove bambini e ragazzi hanno pochi servizi a propria disposizione” ha detto Roberta Della Casa, delegata della sindaca Raggi al Tiburtino.

Oltre ai lavori alla palestra della scuola “Celli” di via dei Fiorentini a Casal Bruciato, altri lavori di riqualificazione per garantire un ambiente decoroso agli studenti a partire dal prossimo anno, sono stati svolti presso le palestre della scuola “Gandhi” di San Basilio e di via Ramiro Fabiani a Pietralata.