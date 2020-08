Casal Bruciato: l’attraversamento pedonale di piazza Crivelli è stato messo in sicurezza

L’attraversamento pedonale è stato messo in sicurezza mediante il prolungamento del marciapiede oltre le strisce. Siamo in piazza Balsamo Crivelli, all’incrocio con via Sebastiano Satta nel quartiere Casal Bruciato (Municipio IV), dove lo scorso anno un pedone è stato investito e ha poi perso la vita qualche giorno più tardi. Massimiliano Umberti (PD): “Abbiamo richiesto l’intervento lo scorso anno”.

Era l’agosto dello scorso anno quando un automobilista ha investito un uomo di 71 anni che dopo 27 giorni di agonia è morto presso l’ospedale Sandro Pertini. Immediate all’epoca le reazioni di cittadini e politici per chiedere a gran voce la messa in sicurezza dell’incrocio già teatro di numerosi incidenti.

“E’ un lavoro a cui teniamo molto – ha sottolineato Umberti – Che abbiamo richiesto con forza durante la scorsa consiliatura. Finalmente adesso il percorso pedonale che collega la piazza a via Sebastiano Satta è protetto molto più di prima. Siamo in attesa che ciò avvenga anche nei pressi del parco Bergamini”.