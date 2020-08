Casal Bertone: a due passi dalla scuola un percorso a ostacoli fra buche, spazzatura e radici sollevate

Quando da via di Portonaccio si gira a destra per imboccare via Giuseppe Galliano a Casal Bertone ci si trova di fronte uno scenario che bene descrive la parola “abbandono”. L’imbocco della strada è cosparso di leccetti in plastica da imballaggio: “I camion fanno su strada lo scarico merci per il supermercato, ecco quello che lasciano ogni giorno. Una vergogna” ha commentato un residente della strada allargando le braccia in segno di rassegnazione indicando il supermercato che affaccia sulla via. Sui marciapiedi poi inizia la vera gimkana: uno slalom tra radici sollevate, arbusti e buche mai richiuse e non sono rari i tratti in cui scendere dal marciapiede e camminare in strada è più sicuro.

La rete che indica i lavori in corso e che circoscrive parte del marciapiede sul lato sinistro è sulla strada da così tanto tempo che ormai si è deteriorata perdendo completamente il suo scopo: quello di delimitare una profonda buca. “Il prossimo Natale su questo arbusto attaccheremo anche le palline” ha ironicamente commentato un altro residente spiegando come l’incuria abbia fatto nascere una giungla sui marciapiedi. Come se tutto questo non bastasse, soprattutto perché è dinanzi ad una scuola e delle strisce pedonali nemmeno l’ombra ma solo un cartello che indica l’attraversamento dei bambini, recenti lavori di sottoservizi hanno asfaltato la strada a pezzi. “Adesso non ci manca più niente – ha detto un’anziana residente che con pazienza ha snocciolato le difficoltà di chi vive nella via – Uscire di casa è diventato un rischio per noi”.

E, come accade fin troppo spesso ormai, a Casal Bertone ci hanno pensato i cittadini a ripulire l’area: “Più volte abbiamo denunciato lo stato indecoroso e insopportabile in cui versa via Galliano, che si trova a pochi metri dall'ingresso della scuola infanzia ed elementare. Tante volte l'abbiamo ripulita noi dai rifiuti e dalle foglie non raccolte. Tra poco ricomincerà l'anno scolastico e ci aspettiamo una pulizia dell'intera area che ora versa in una condizione vergognosa” hanno concluso dal comitato.

