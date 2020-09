Casal Bertone, la strada che porta a scuola è una giungla e le strisce pedonali restano una chimera

Il suono della campanella più atteso degli ultimi tempi sta per arrivare e in via Galliano, a Casal Bertone, non è cambiato assolutamente nulla: la strada è ancora una giungla che nasconde (ma non troppo) buche e rifiuti. Non solo, i cittadini aspettano la realizzazione delle strisce pedonali nei pressi degli istituti scolastici come annunciato nei mesi scorsi dall’ormai ex amministrazione a cinque stelle per garantire la sicurezza degli alunni.

Le condizioni in cui versa via Galliano, la strada che da via di Portonaccio conduce verso via Pollio, le abbiamo raccontate durante lo scorso mese di agosto: laccetti in plastica da imballaggio, buche sui marciapiedi, veri e propri arbusti sorti spontaneamente lungo la via e transenne che circondano i fossi talmente tanto vecchie da essere addirittura deteriorate. I genitori dei bambini che nei prossimi giorni dovranno iniziare l’anno scolastico all’istituto “Piersanti Mattarella” di Casal Bertone hanno scritto all’ormai ex presidente del quarto Roberta Della Casa auspicando un rapido intervento.

Intanto via Pollio, a poche decine di metri dalla scuola “Randaccio” grida vendetta con un manto stradale fatto di rattoppi, buche e asfalto sgretolato. E soprattutto gli attraversamenti pedonali non hanno nessuna indicazione che li renda tali, assenti del tutto le strisce pedonali. Il quartiere Casal Bertone aspetta la rivoluzione annunciata dall’ex minisindaca, intanto i cittadini si accontenterebbero anche di ordinaria manutenzione.

