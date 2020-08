Casal Bertone: perdita d’acqua in strada da cinque giorni

Da cinque giorni una perdita d’acqua in via di Casal Bertone preoccupa i residenti. Il danno, sul lato destro della strada poco prima di arrivare in piazza Santa Maria Consolatrice provenendo da via di Portonaccio, si è manifestato dopo alcune settimane dalla fine dei lavori necessari ai sottoservizi.

“Nei giorni scorsi la perdita era meno copiosa – ha spiegato un residente della via – Adesso invece il flusso è più considerevole e addirittura si sta espandendo lungo la strada”. Non solo: “Dopo i lavori, l’asfalto è stato rifatto a tratti e la strada è più indecente di prima”.

Avvisata dalla nostra redazione, la delegata della sindaca Raggi, l’ex minisindaca Roberta Della Casa, ha chiesto controlli: “Sono andati i vigili e hanno sollecitato Acea, nelle prossime ore sistemano la perdita. Intanto stiamo verificando se sia stata causata da interventi di società sottoservizi” ha spiegato ai nostri taccuini.