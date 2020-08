Casal Bertone, i cittadini dopo l’incendio: “E’ il risultato dell’abbandono delle istituzioni”

“Il grave incendio di venerdì è il risultato dell'abbandono, dell'incuria e della totale mancanza di controllo da parte delle istituzioni verso il nostro quartiere”. La denuncia, puntuale, arriva dal comitato di quartiere Casal Bertone, impegnato da tempo in un tentativo di dialogo con l’amministrazione che fino ad ora non ha sortito però gli effetti sperati.

"Da anni chiediamo al Comune e al Municipio il completamento dei campi sportivi e la messa in sicurezza di tutta l'area di via Fieramosca - hanno commentato ancora dal comitato mentre una coltre di fumo nero ha invaso buona parte del quartiere - Vediamo se nei prossimi mesi, durante la campagna elettorale, avranno il coraggio di sfilare per le strade di Casal Bertone, raccontando favole e nuove promesse”.

C’è rabbia a Casal Bertone per l’incendio avvenuto nel primo pomeriggio del 7 agosto quando le fiamme hanno coinvolto due auto abbandonate da tempo all’interno dell’area parcheggio di via Fieramosca. L’incendio ha poi interessato anche le sterpaglie dello spazio posto a ridosso del parcheggio. Le due auto date alle fiamme da qualche tempo erano giaciglio di senza fissa dimora.

“Assurdo pensare che la presenza di queste auto sia stata più volte segnalata senza che nessuno intervenisse - ha commentato Stefano, residente del quartiere - Fa ancora più rabbia sapere che queste due auto sono state per lungo tempo giaciglio di senzatetto nell'indifferenza dei servizi sociali”.