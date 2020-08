Casal Bertone: ancora nel parcheggio le auto bruciate durante l'incendio

Sono ancora parcheggiate nello stesso posto le due auto andate a fuoco lo scorso 7 agosto quando le fiamme sono divampate dall’area di via Ettore Fieramosca fino ad invadere anche lo spazio verde circostante. Avvisata dalla nostra redazione, la delegata della sindaca Raggi, Roberta Della Casa (già ex minisindaca del IV Municipio) ha spiegato “Ho infornato la polizia locale”.

Il degrado e l’abbandono dell’area già da tempo erano stati segnalati da cittadini e comitato: già perché nella zona di via Ettore Fieramosca ci sono opere urbanistiche ancora da portare a compimento come la realizzazione dei campi di calcio e la messa in sicurezza del parcheggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tanti nel quartiere temono che nei prossimi mesi oltre le passerelle elettorali nulla di concreto si potrà vedere. Le auto bruciate nell’incendio del 7 agosto erano da tempo giaciglio di senza fissa dimora. “Le carcasse sono state inserite all’interno del calendario delle rimozioni – ha comunicato Della Casa dopo aver contattato la polizia locale – E a breve saranno rimosse”.