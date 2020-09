Casal Bertone: spunta una nuova voragine, altre transenne in quartiere

Casal Bertone è diventato il quartiere delle transenne a guardia delle buche o delle voragini. Da via Galliano a via Ricotti, fino a via Perruchetti reti arancioni di protezione segnalano il pericolo che, nella maggior parte dei casi, viene lasciato intatto per mesi. In alcune circostanze si sono deteriorate persino le transenne. L’ultima voragine “nata” in quartiere si trova in via Ricotti all’angolo con via Pittaluga. La buca è stata transennata nella mattina di mercoledì a seguito di segnalazione dei cittadini alla polizia locale di Roma Capitale.

Giace invece indisturbata la voragine che lo scorso mese di giugno (tre mesi fa) si è aperta sul marciapiede di via Perrucchetti creando non poco disagio ai pedoni, ai disabili in carrozzina e agli anziani che quotidianamente percorrono la strada costretti a uno slalom incredibile per evitare di finirci letteralmente dentro.

“Non ci stupisce più nulla, siamo completamente abbandonati da tutti – hanno commentato alcuni residenti – E’ una vergogna. Non esigiamo che si risolvano tutti i problemi del quartiere ma non crediamo nemmeno che pretendere la sicurezza per i nostri figli sulle strade sotto casa sia una richiesta impossibile o non degna di considerazione. Ormai siamo rassegnati”.

