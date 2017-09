Case Rosse: salta un tombino e si apre una voragine ma nessuno interviene

Un tombino mal ridotto che in seguito alle incessanti piogge di domenica è sprofondato causando una vera e propria voragine. Siamo in via Giuseppe Gagliani Caputo, nel quartiere Case Rosse del Municipio Roma IV.

Tante le segnalazioni cadute nel vuoto

“Segnalo da giorni la presenza del disagio – ha dichiarato al nostro giornale Daniele Manfredi, un residente del quartiere – ma non è ancora intervenuto nessuno nonostante il pericolo sia evidente”. Qui, a ridosso del marciapiedi infatti la voragine ha fatto emergere anche fili di ferro arrugginiti: “Se passa un bambino – ha proseguito Manfredi – potrebbe farsi male, stiamo aspettando che avvenga questo?”. Le prime richieste di intervento risalgono a due giorni fa: “Ho chiesto di mandare una pattuglia dei vigili o quantomeno transennare l’area, considerato che a poca distanza è presente anche la fermata degli autobus ma non è stato apposto neppure un nastro di recinzione”.

"Provvederò a nastrare da solo il pericolo"

E come capita sempre più spesso ha concluso: “Se entro oggi non ci saranno interventi mi vedrò costretto a nastrare da solo l’area per evitare il peggio”.