Via del Tecnopolo, l'allarme dell'associazione per l'incrocio pericoloso

Ancora nell’occhio del ciclone la casa dello studente di via del Tecnopolo nel quartiere Settecamini che nei giorni scorsi ha tenuto banco a causa del paventato arrivo di migranti. Questa volta per una questione legata alla viabilità. Con la ripresa dei lavori di “accomodamento” alla struttura che a breve ospiterà studenti universitari è stato “violato” l’attraversamento pedonale.

Il tratto di strada in questione è dunque via del Tecnopolo, a doppio senso di marcia dove sono collocate le strisce pedonali che consentono di attraversare la strada che vede da un lato la casa dello studente, dall’altro via di San Gullo. “L’attraversamento pedonale deve restare tale perché allo stato attuale consente manovre azzardate e quindi inversioni a U molto pericolose dal momento che è stato rimosso un paletto che appunto lo delimitava”, hanno tuonato dall’associazione.

Ecco quindi la richiesta: “Pertanto, abbiamo interessato le istituzioni Chiederemo in futuro anche un sopralluogo tecnico, affinchè questo tratto di strada venga considerato a tutti gli effetti un incrocio soprattutto quando la casa dello studente diventerà operativa”.