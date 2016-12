Settecamini: disegnata la segnaletica orizzontale e attivati i semafori in via Tiburtina

Procedono i lavori per il raddoppio della via Tiburtina nel tratto di strada che fa riferimento al quartiere Settecamini del Municipio Roma IV. Oltre alla segnaletica orizzontale sono stati attivati anche i semafori ma la presenza di new jersey sulla strada rallenta ancora di molto il traffico.

Era lo scorso 23 dicembre quando su via Tiburtina, all'altezza del quartiere Settecamini, sono stati attivati i semafori per il transito delle automobili. Non solo. Per il completamento dei lavori che hanno messo in ginocchio per molto tempo i residenti del quartiere e i pendolari che quotidianamente transitano sulla via consolare, è stata disegnata anche la segnaletica orizzontale, le corsie preferenziali e le inversioni di marcia.

Tuttavia sulla strada sono presenti ancora delle "strozzature", ovvero dei restringimenti della carreggiata dovuti alla presenza di new jersey. Per questo motivo alcuni residenti del quartiere manifestano ancora dissenso perché il traffico, nonostante le migliorie apportate dagli ultimi lavori, continua ad essere considerevole soprattutto nelle ore di punta.