Settecamini, via Forno del Casale è terra di nessuno

“Chiediamo la sistemazione dell’ultimo tratto di via Forno Casale, il degrado a cui è abbandonato ha reso la strada terra di nessuno”. La richiesta a gran voce arriva dai residenti della zona Forno Casal del quartiere Settecamini del Municipio Roma IV. La via conduce a un depuratore di proprietà Acea, il tratto in questione non è mai stato urbanizzato quindi manca di opere pubbliche come il manto stradale e i marciapiedi.

Come luogo “abbandonato” è stato relegato al degrado e oltre a essere zona di sversamento rifiuti, è diventato anche ricettacolo di ogni cosa, dove a scarseggiare è soprattutto la sicurezza. “Vorremo che il tratto venisse sistemato in maniera definitiva e poiché è interdetto ai non addetti ai lavori che le segnalazioni che indicano il divieto di accesso fossero più consistenti perché nell’attuale condizione i limiti vengono travalicati da tutti”.

Se questo non fosse possibile, i residenti chiedono che la strada venga almeno parzialmente manutenuta e che quindi venga realizzato un marciapiedi: “Il tratto condurrebbe, se completato, a un vicino parchetto, sistemato molto alla buona ma punto di ritrovo anche per gli anziani del quartiere che in origine rientrava all’interno di un progetto di più ampio respiro mai completato e comprensivo anche del parco archeologico” hanno aggiunto. Nella giornata di martedì anche un'interrogazione all'assessore all'ambiente da parte del gruppo PD del Municipio per comprendere le sorti della strada.

Abbiamo provato a raggiungere Acea e la presidente del Municipio Roberta Della Casa ma senza alcun successo.