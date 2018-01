Settecamini e l’incubo buche: "Via di Salone è una strada bombardata"

Non usano mezzi termini i residenti di Settecamini del Municipio Roma IV per indicare le strade del quartiere: “sono bombardate”. Ma la strada che preoccupa più di ogni altra è via di Salone: “Deve essere riqualificata interamente, non solo una parte” ha tuonato Marco Caruso presidente dell’associazione Parco Tibur in riferimento alle condizioni del manto d’asfalto.

Ruote spaccate e motociclisti in pericolo

“Ogni giorno gli automobilisti che la percorrono sono costretti a ricorrere alla manutenzione della propria auto per una gomma forata o un cerchione rotto – ha aggiunto Caruso – non solo, i motociclisti invece devono letteralmente affidarsi a Dio per superare indenni la strada”. Via di Salone collega via Collatina con l’incrocio di via Casal Bianco, via Jenne e via di Settecamini, collega quindi due Municipi di Roma: il tiburtino e le torri ed è lunga circa 4 km.

"Via di Salone deve essere riasfaltata per intero"

I residenti del quartiere chiedono quindi a gran voce che la riqualificazione di via di Salone avvenga per intero e non solo parzialmente. Di recente, infatti, alcune centinaia di metri della strada (il tratto di competenza del Municipio VI) sono stati manutenuti con il rifacimento. Oltre via di Salone che resta un nervo scoperto per gli automobilisti soprattutto durante i giorni di pioggia, altre strade interessate da una presenza massiccia di buche sono via Affile, via Cerchiara, via Leofreni.