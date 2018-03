Via di Salone non solo buche: cassette e materassi arredano la strada

Cassette di legno e plastica, sacchetti di spazzatura, materassi. Siamo in via di Salone, in quella parte di strada che rientra nelle competenze del IV Municipio, già perché la via è molto lunga e collega il tiburtino con il territorio delle Torri. Più conosciuta per le buche, via di Salone è vessata dallo sversamento di rifiuti in un posto specifico: poco prima della rotatoria che incrocia la Tiburtina all’altezza del quartiere Settecamini.

In via di Salone anche rifiuti incendiati

“Abbiamo denunciato la presenza della discarica tempo fa – ha commentato Marco Caruso, presidente dell’associazione Parco Tibur - in questo tratto di strada i rifiuti sono stati anche incendiati, oltre il degrado quindi il pericolo e un inquinamento maggiore”. Oltre alla società Ama, l’associazione Parco Tibur ha comunicato anche al Municipio il disagio relativo alla presenza della discarica: “L’assessore all'ambiente ha garantito il sollecito immediato della rimozione” ha continuato Caruso.

"Chiediamo al Municipio di installare una telecamera per la videosorveglianza"

Intanto in via di Salone nonostante il cumulo di rifiuti sia stato anche rimosso più volte in passato continua a crearsi nuovamente: “Abbiamo suggerimento agli organi municipali di posizionare una telecamera di sorveglianza in questo tratto di strada, come deterrente e per tutelare la sicurezza di tutti” ha concluso Caruso.