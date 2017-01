Via di Salone si allaga ed è subito caos

Un giovedì di passione per gli automobilisti del quadrante Roma Est che percorrono via di Salone. Nella mattina di giovedì 26 gennaio, un incidente frontale tra due suv ha determinato la chiusura della strada compresa tra via Collatina e via Andrea Noale. Nel tardo pomeriggio, poi, ad inasprire i disagi già noti di via Salone anche l’allagamento di una parte della strada.

“La via è chiusa da pattuglie di polizia municipale nel tratto compreso tra il negozio Decathlon e la rampa di accesso al raccordo in direzione Tiburtina”, hanno spiegato i residenti del quartiere Settecamini. “Nella direzione opposta – hanno aggiunto – il traffico è molto rallentato”. Tante le difficoltà per chi al volante della propria auto ha cercato di fare rientro a casa.

L’allagamento di via di Salone si era già verificato nei giorni scorsi, provocando anche in quel caso notevoli disagi. La strada è stata più volte ribattezzata anche “via della morte” a causa della sua particolare pericolosità dovuta alla presenza di un manto stradale sconnesso e mal ridotto e all’assenza di illuminazione