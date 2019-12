Settecamini: via di Salone senza strisce pedonali, i cittadini: “Attraversamenti pericolosi”

“Da tempo chiediamo che vengano posizionati gli attraversamenti pedonali su via di Salone ma ad oggi ancora nulla”. A parlare è Marco Caruso, presidente di Associazione Parco Tibur, da tempo impegnata nel quartiere Settecamini dove è collocata la via che per estensione raggiunge anche il VI Municipio.

Sono due i tratti più "pericolosi" della strada

Il tratto ritenuto principalmente pericoloso della strada, rispetto ad altri, è collocato davanti al civico 180. Un secondo tratto si trova invece all’altezza del civico 204. “In entrambe le postazioni – ha continuato Caruso – L’attraversamento è necessario quanto pericoloso perché in questi punti esatti sono situate le fermate degli autobus”. La discesa dei passeggeri dal mezzo di trasporto rischia dunque di essere compromessa e, di conseguenza, anche l’attraversamento non è sicuro.

Dal Municipio: "L'attraversamento all'altezza del civico 180 è in programmazione"

Abbiamo raggiunto Andrea Mariotti, assessore della giunta Della Casa che in merito alle richieste dei residenti del quartiere Settecamini ha precisato: “L’attraversamento all’altezza del civico 180 è in programma, per il secondo tratto è più complicato perché la sezione stradale in questo momento non ne consente l’istituzione ma verificheremo con il Dipartimento mobilità e lavori pubblici”.