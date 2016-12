Chiuse le voragini in viale Bertolucci, i residenti: "Segnalate altre criticità"

Chiuse le voragini in viale Attilio Bertolucci, nel quartiere Settecamini del Municipio Roma IV. Tante le richieste di intervento da parte di residenti e associazioni di quartiere avanzate alle istituzioni fino ad ora. Intanto, sono state segnalate altre strade che richiedono manutenzione. L'associazione Settecamini quartiere di Roma: "Ringraziamo il Municipio per quanto fatto".

Da via Affile a via Cerchiara, passando da via Quintiliolo e largo Davanzati, senza dimenticare via Carolo Cassola, via di Settecamini e viale Stefano D'arrigo. Sono queste alcune delle strade del quartiere Settecamini che necessitano di interventi di manutenzione perché lo stato delle vie causa notevoli disagi alla circolazione. Intanto, nella giornata di oggi, giovedì 22 dicembre, le voragini in viale Bertolucci, nella zona di Casal Bianco, sono state chiuse.

"Siamo soddisfatti che siano stati effettuati lavori di ripristino in viale Attilio Bertolucci - spiegano dall'associazione Settecamini Quartiere di Roma - qui si erano create delle voragini che hanno danneggiato diversi veicoli non solo dei residenti". A questo aggiungono: "Di recente, infatti, anche un autobus aveva subito il guasto del semiasse, lasciando a piedi molto pendolari". Infine concludono: "Ringraziamo il Municipio per gli interventi realizzati e auspichiamo che vengano svolti i lavori anche nelle altre strade segnalate".