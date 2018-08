Settecamini "approda" su Wiki Love Monuments

Un invito singolare quello del Municipio Roma IV ai cittadini del Tiburtino: scattare delle immagini che immortalano uno dei tanti quartieri collocati a ridosso della via consolare, Settecamini. Le immagini saranno poi inserite all’interno del concorso denominato “Wiki Love Monuments”.

Che cos’è “Wiki Love Monuments”

Wiki Love Monuments è il concorso fotografico più grande del mondo. Le fotografie che ritraggono le bellezze di Roma, rilasciate con licenza Creative Commons CC-BY-SA, entrano a far parte della più grande enciclopedia libera: Wikipedia. Questo processo avviene tramite Wikimedia Italia, in tal modo le immagini sono utilizzabili citando l'autore su qualunque mezzo senza royalty.

L’iter seguito dal Municipio per consentire l’iscrizione al concorso

“Ho proposto l’iscrizione al concorso nel febbraio del 2017 ma l’iter municipale non è stato per nulla semplice – ha spiegato Domenico Milano, consigliere grillino al Tiburtino - avevamo individuato diverse aree, ma la proposta di deliberazione che avevo scritto si era un po’ ancorata. Per questo motivo devo ringraziare la Presidente della Commissione Cultura Eleonora Guadagno M5S, a cui ho chiesto aiuto, che con perseveranza e impegno ha portato l'idea ampliandola a tutta la città, fino all'approvazione in Assemblea Capitolina”.

Progetti futuri

Milano ha anticipato: “E’ il primo anno di partecipazione della Capitale e per il Municipio in cui viviamo, andranno aggiunte molte altre aree e monumenti di cui è ricco – ha concluso - Per il momento i partecipanti possono ammirare e valorizzare con le proprie foto il Parco Archeologico di Settecamini”.