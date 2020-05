Settecamini e la seconda via di uscita dal quartiere (che non c’è)

È tempo di “calma” a Settecamini, uno degli ultimi quartieri del Municipio IV collocato lungo la via Tiburtina. Già perché il decreto del governo Conte che impone il rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 tiene ancora famiglie e lavoratori in casa, con una inevitabile “scomparsa” del traffico lungo la via consolare. Ma a Settecamini i residenti aspettano ancora la seconda via di uscita dal quartiere, promessa da tanto tempo e mai realizzata: via Trevi nel Lazio. Oltre al completamento di una parte dei lavori di via Tiburtina, che prevedono la realizzazione della rotatoria all’incrocio con via Marco Simone.

“E’ rimasto tutto come è sempre stato – ha detto Michela Esposito presidente del comitato Settecamini e dintorni – Adesso è stata perfino coperta la segnaletica stradale dai lavori avviati dalla Regione. Ora sono chiusi in casa ma cosa accadrà quando riprenderemo i ritmi di sempre?”. Oltre alla seconda via di uscita che i residenti chiedono a gran voce da molti anni, a Settecamini gli abitanti sono in attesa anche che il centro culturale riapra, così come il centro sportivo e così come la caserma dei carabinieri di via Rubellia chiusa ormai da due anni. “A noi abitanti è stata fatta una promessa, che la caserma sarebbe ritornata al suo posto ma ad oggi non è ancora successo nonostante ricordiamo alla presidente Della Casa l’impegno annunciato” ha fatto eco Marco Caruso presidente del comitato Parco Tibur.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante questo a Settecamini, proprio dinanzi alla chiesa del quartiere, è stata realizzata la piazza di Santa Maria dell’Olivo costata all’amministrazione municipale 850mila euro. “In questa somma avrebbe dovuto essere compresa la manutenzione e la pulizia, intanto questa mattina insieme ad un altro residente e con tutti i dispositivi di sicurezza abbiamo provveduto noi due” ha concluso Esposito.