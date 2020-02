Lampioni rotti e strisce pedonali invisibili: dopo l'incidente Settecamini chiede sicurezza per via di Casal Bianco

“Via di Casal Bianco è diventata una pista per auto, la nostra incolumità è messa seriamente in pericolo”. A parlare è Michela Esposito, presidente del comitato spontaneo Settecamini e dintorni che dopo l’incidente dello scorso lunedì sera chiede, ancora una volta, la messa in sicurezza di questa strada così come di altre vie del quartiere a ridosso della Tiburtina.

L'investimento in via di Casal Bianco nella serata di lunedì

Mancavano pochi minuti alle 20.00 lunedì sera quando, in via di Casal Bianco all’altezza di via Colleferro, un bambino di 11 anni con la sua mamma sono stati investiti da un ragazzo di 26 anni alla guida di una Opel Corsa, che si è fermato a prestare soccorso. “Nel giro di pochi mesi, sono avvenuti due investimenti – ha tuonato Esposito – Cosa aspetta il municipio prima di mettere in sicurezza la strada? Che ci sia una tragedia?”.

Lampioni rotti e strisce pedonali invisibili

I lampioni su via di Casal Bianco all’altezza di via Colleverde sono rotti: la strada oltre a non essere illuminata è anche priva di strisce pedonali perché sbiadite e scarsamente visibili di giorno, nulle di notte. “Ormai attendiamo l’inizio dei lavori tanto sbandierati dall’amministrazione, è assurdo che si siano trovati i fondi per costruire una piazza e non si provveda a mettere in sicurezza le strade e quindi la vita degli abitanti del quartiere” ha chiuso Esposito.