Settecamini, i residenti in Municipio: "Cara presidente, ecco i problemi del quartiere"

Dalla viabilità alla sicurezza, passando per i piani di zona e i servizi (pochi o nulli) con particolare attenzione alle aree verdi e alla raccolta dei rifiuti. Sono queste le problematiche che un gruppo di cittadini attivisti del quartiere Settecamini ha portato sulla scrivania della presidente Roberta Della Casa chiedendo interventi e soluzioni. Richieste chiare e puntuali come la manutenzione alle strade e ai parchi con annessa pulizia, più sicurezza e un netto e decisivo miglioramento dei servizi.

Dalla viabilità alla mancanza di sicurezza: tutti i problemi del quartiere

Andiamo con ordine. “Via di Casal Bianco e via di Settecamini risultano ormai in condizioni disastrate – hanno spiegato i cittadini attivisti Caterina Crimeni, Luciano Fantetti, Eliano Miatello, Giovanni Magurno e Mario Pentassuglio – con voragini e buche presenti a causa dei rattoppi effettuati negli anni”. A gravare sulla viabilità anche la mancata sincronizzazione dei semafori di via Tiburtina che genera particolare traffico soprattutto nelle ore di punta. È necessario ricordare, a tal proposito, come via Rubellia sia l’unica strada di uscita del quartiere e, a sua volta, crocevia di tre strade. I cantieri aperti su via Tiburtina, nonostante la ripresa dei lavori, rallentano di molto la viabilità e, come ciliegina sulla torta in tema di strade, anche i tombini aperti più volte segnalati e mai riparati. Altro tasto dolente, oltre alla mancata manutenzione delle aree verdi e all’inesistenza degli spazi comuni destinati a diventare punti di aggregazione per i cittadini di Settecamini, è la sicurezza. Dopo la chiusura della caserma dei carabinieri, i furti si susseguono a ritmo serrato: “I ladri si introducono negli appartamenti a qualsiasi ora del giorno e della notte” hanno denunciato i cittadini.

Gli interventi immediati a Settecamini: riqualificazione della piazza

Nessuna promessa da mantenere ma la descrizione degli interventi immediati. È stata questa la risposta della presidente del Municipio che a Roma Today ha spiegato: “Tra i lavori imminenti c’è la riqualificazione di piazza Santa Maria dell’Olivo che comporta una serie di interventi a tutto tondo anche per quanto riguarda la manutenzione delle strade limitrofe – ha spiegato – e inoltre prevede una seconda via d’uscita dal quartiere su via di Casal Bianco”. Per ovviare alla mancanza di luoghi di aggregazione e di spazi dedicati alla cultura, ci sarà un concerto nelle prossime settimane con la banda delle forze armate.