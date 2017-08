Al Tiburtino volano schiaffi: "Assessore grillino colpisce consigliere"

"L'assessore Alessandro Pirrone ha dato uno schiaffo al consigliere Domenico Milano, poi soccorso e trasportato in ospedale". A riferirlo è Massimiliano Umberti, capogruppo del Partito Democratico al Tiburtino che ha poi precisato: "Il tutto è avvenuto dinanzi al comandate Maggi che sta redigendo un verbale".

"Abbiamo sentito un tonfo sordo"

I fatti si sono svolti nella mattina di oggi nei locali del Municipio Roma IV di via Tiburtina. "Eravamo in commissione quando abbiamo sentito un tonfo sordo provenire dal corridoio dove solitamente stanno gli assessori e così ci siamo recati a vedere cosa stesse succedendo - ha proseguito Umberti che ha immediatamente aggiunto: "Chiediamo la sfiducia immediata dell'assessore, le firme del partito democratico ci sono".

"La colpa di tutto questo è della Presidente del Municipio"

Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione avvenuta questa mattina ma secondo Umberti è comunque solamente l'ennesimo episodio di un rapporto difficile fra la giunta e il Consiglio. "L'assessore Pirrone è una persona particolare, una persona muscolare, nota alle cronache per una sua dialettica tutta personale". Umberti ha rincarato la dose: "Il tema è che qui sono un po' caratteriali, quando non si riescono a risolvere i problemi i risultati sono questi. C'è da aggiungere una situazione di totale scollamento fra i consiglieri che spingono in una direzione e la Giunta che spinge in un'altra direzione". E non sarebbe la prima volta che il Municipio diventa teatro di scene poco gradevoli: "La colpa di tutto questo è della presidente del Municipio, perchè di episodi particolari ne abbiamo visti tanti in meno di un anno, in passato abbiamo anche presentato una mozione di sfiducia per l'assessore". Umberti ha poi concluso. "Non conosco bene il passato dell'assessore, sembra che provenga dalle forze speciali l'approccio in effetti sembra quello militare".



Abbiamo provato a metterci in contatto con l'assessore Alessandro Pirrone e il consigliere Domenico Milano ma senza ottenere nessun riscontro.