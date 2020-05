Settecamini invasa da rifiuti, residenti esasperati: "Da due settimane nessuna raccolta"

“Da due settimane i rifiuti non vengono raccolti” e ancora “Neanche un passaggio settimanale”, “Abbiamo aperto diverse segnalazioni ad Ama, speriamo che nelle prossime ore qualcosa cambi”, “Se non ci ammazza il Covdi-19 lo farà il colera”.

Siamo a Settecamini, uno dei quartieri del municipio Roma IV collocato a ridosso della via Tiburtina: da via Cossinia, Casal Bianco a piazza Santa Maria dell’Olivo e fino alla zona del Tecnolopo e Forno Casale le strade continuano ad essere delle mini discariche a cielo aperto dove i cassonetti per la raccolta differenziata sono ormai sormontati dalla spazzatura.

I residenti nel corso dei giorni hanno presentato diverse segnalazioni ma ad oggi, fatta eccezione per alcuni passaggi in via Mazzeo di Ricco, poco o nulla è cambiato rispetto alle scorse settimane. “Non ne possiamo più di questo andazzo – ha detto Michela Esposito, presidente del comitato Settecamini e dintorni – Oltre l’immondizia per le strade, i cassonetti per la raccolta degli abiti usati svuotati dei loro contenuti lasciati a terra, anche i parchi sono inaccessibili, a causa della mancata manutenzione e del mancato taglio dell’erba sono diventati piccole giungle”.

Infine: “Attualmente non abbiamo l’amministrazione ma la condizione in cui si trova il nostro quartiere è la stessa di mesi fa, siamo sempre stati abbandonati, adesso basta” ha concluso Esposito.