Settecamini, rifiuti non raccolti da settimane: discariche a cielo aperto tra le strade

“È un’indecenza”. Questa la frase più ripetuta dagli abitanti del quartiere Settecamini che denunciano il mancato ritiro dei rifiuti, ormai da settimane. Cartoline di degrado da molte delle strade del quartiere, da Case Rosse a Settecamini.

Rifiuti non raccolti da due settimane a parco Tibur

Mancato ritiro anche tra le strade di parco Tibur: “La situazione è drammatica, speravamo in un miglioramento dopo le festività natalizie ma la situazione è anche peggiorata” ha detto al nostro giornale Marco Caruso, presidente di Associazione Parco Tibur di Case Rosse. Da via Caputo a via Fredda e via Iozzia (lato Case Rosse), i rifiuti della parte indifferenziata, plastica e cartone vengono ritirati anche ogni due settimane: “Un ritiro a singhiozzo a cui siamo abituati ormai da due mesi” ha aggiunto Caruso.

Mini discariche tra le strade e davanti le scuole

La situazione non migliora sull’altro versante, quello di Settecamini dove davanti a negozi chiusi, campane di vetro e cassonetti per la raccolta degli abiti usati si sono create delle mini discariche: “Anche davanti la scuola Manfredi i rifiuti giacciono non raccolti da settimane e alle rampe di accesso alla A24 cumuli di spazzatura aumentano di giorno in giorno” ha aggiunto Michela Esposito, presidente del comitato spontaneo di quartiere Settecamini e dintorni.

Gallery