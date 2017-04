Assistenza ai più deboli e aggregazione: ecco gli obiettivi della nuova associazione Parco Tibur

Quando l’idea di volontariato sposa l’attenzione alle esigenze del territorio nasce “Parco Tibur”, una nuova realtà associativa che opera nel quartiere di Settecamini del Municipio Roma IV, e con esattezza nella zona del Tecnopolo. A raccontare quali sono le prerogative, gli obiettivi e le motivazione che hanno spinto un gruppo di residenti a dar vita all’associazione “Parco Tibur”,è Marco Caruso, il presidente.

“La nostra associazione è nata durante lo scorso mese di marzo – ha esordito Caruso – un’esigenza nata dopo la vicenda legata alla paventata destinazione a centro di accoglienza migranti della casa dello studente situata proprio qui nella zona del Tecnopolo”. Così il presidente di “Parco Tibur” ha continuato: “In quella occasione abbiamo supportato le associazioni e i residenti nel monitoraggio degli avvenimenti, poi, insieme a Francesca Cardillo, un’altra residente, abbiamo deciso di mettere in piedi un progetto tutto nostro”.

Ma di cosa si occupa nello specifico la neonata associazione? “I temi intorno cui ruota la nostra attività sono di certo l’aggregazione, il sociale e l’ambiente”, ha proseguito Caruso. “Ci siamo attivati quando l’ormai nota famiglia di cittadini dell’Est Europa è stata sgomberata dallo stabile occupato di via Sibilla affinché gli venisse fornita una nuova collocazione, l’attenzione al sociale è senza dubbio uno dei focus su cui puntiamo il nostro lavoro”. Non solo, a questo Caruso ha aggiunto: “Tra le prime battaglie che intendiamo portare avanti c’è di sicuro la salvaguardia del parco Calabrini, qui in zona Tecnopolo, perché dopo il passaggio di proprietà dal Tecnopolo al Comune non c’è stata nessuna presa in carica ufficiale che garantisca una manutenzione dell’area”.

La zona in cui opera l'associazione è quella compresa tra via di Salone, via del Tecnopolo e via di Case Rosse.