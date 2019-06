Municipio IV: "Le bande in piazza" a Settecamini

Sulla scia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, l’Amministrazione del Municipio Roma IV vuole valorizzare il territorio ed il senso di appartenenza alla bandiera italiana, per questo sabato 15 Giugno avrà luogo a Settecamini la III^ edizione dell’evento musicale “Le Bande in Piazza”.

Aprirà la manifestazione la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo alle ore 16:00 in Via Abate di Tivoli; la festa proseguirà poi dalle ore 16:45 all’interno del parco Guido Rossa, dove si esibiranno le Bande Istituzionali di: Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Granatieri di Sardegna, Marina Militare, Polizia di Stato e Polizia Locale di Roma Capitale.

"Lo spettacolo, unico nel suo genere e di grande valore culturale, mira a far apprezzare la grande professionalità dei 280 orchestrali che interverranno, anche alla cittadinanza dell’estrema periferia romana, ricca di storia e tradizioni. Non solo il centro storico fa parte di Roma Capitale e grazie al lustro delle Forze armate accendiamo i nostri quartieri" ha annunciato Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV.

